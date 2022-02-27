Гороскоп на 28 февраля: Дев ожидает бурная ночь, Львам стоит обратить внимание на свое здоровье, а у Овнов наладится ситуация на личном фронте

Что ждет наших читателей в последний день зимы? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Идеальный день для признаний в любви. Многие одинокие Овны наконец смогут наладить ситуацию на личном фронте. Помните – если вы не сделаете первый шаг, никто не сделает его за вас.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь ни с кем не спорить. Особенно с начальством. Особенно во второй половине дня. В целом день просто отличный.

БЛИЗНЕЦЫ

Ни в коем случае не давайте никому в долг. Звезды советуют не засиживаться на работе и сходить, например, в кино.

РАК

Весьма и весьма печальный день, однако по большей части лишь потому, что вы сами себя накрутили. Попробуйте абстрагироваться и перестаньте воспринимать мир как одну большую угрозу.

ЛЕВ

Обратите пристальное внимание на свое здоровье, прислушайтесь к сигналам своего организма. Вы многое успеете, особенно если не побоитесь рисковать.

ДЕВА

Звезды намекают на бурную ночь. Ей будет предшествовать чудесный романтический вечер и довольно-таки непростой, но интересный день.

ВЕСЫ

Крайне не рекомендуется врать, обманывать и недоговаривать, пусть даже и во благо. Сегодня лучше сказать неудобную, но правду.

СКОРПИОН

Возникнет ощущение, что весь мир настроен против вас. Опустятся руки, смысл жизни резко исчезнет. Звезды крайне не рекомендуют оставаться в одиночестве – друзья и родные помогут вам с этим справиться. Вечер будет на удивление продуктивным – во всех отношениях.

СТРЕЛЕЦ

День пройдет в приятных разговорах по душам и удивительных встречах. Звезды рекомендуют не разговаривать с незнакомцами о политике.

КОЗЕРОГ

День довольно сухой, но парочка пикантных моментов вам все-таки обеспечена. Вы будете довольно успешны в отношениях с противоположным полом.

ВОДОЛЕЙ

Воздержитесь от любых финансовых авантюр. Даже если вам кажется, что вариант беспроигрышный и стопроцентный.

РЫБЫ

Для того, чтобы день прошел удачно, придется немного попотеть. Это касается не только физической стороны жизни, но и моральной. Не пренебрегайте советами близких людей.

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