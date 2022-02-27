Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта: Овны должны быть смелы и решительны, Раки будут много грустить, а Дев ожидают стремительные перемены на личном фронте

Что ждет наших читателей на ближайшей неделе? Фото: pexels.com

ОВЕН

Неделя благоприятствует смелым и решительным. Вас ожидает непростой, но интересный период. Во второй половине недели вероятны значительные перемены на личном фронте.

ТЕЛЕЦ

Без компромиссов на этой неделе никуда. Попытки силой продавить свою позицию приведут к краху. Учитесь слушать и слышать собеседника.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам важно быть прагматичными и тщательно продумывать каждый свой шаг. Могут возникнуть проблемы на личном фронте. Крайне не рекомендуется брать кредиты и займы.

РАК

В первой половине недели возникнет множество поводов для грусти. В этот период нельзя отказываться от помощи родных и близких людей. Уже в четверг полегчает, вот увидите.

ЛЕВ

Если вы планировали дальнюю поездку, лучше от нее отказаться. Во всем остальном неделя просто великолепная – продуктивная и успешная. Можно браться за любые проекты и начинания безо всякой опаски.

ДЕВА

Дев ожидают стремительные перемены на личном фронте, и не только в этой сфере. Звезды советуют не бояться изменений и больше доверять своей интуиции.

ВЕСЫ

Не темните в отношениях с родственниками и друзьями – правда рано или поздно всплывет, и будет только хуже. Будьте честны перед близкими людьми и, что самое главное – перед самим собой.

СКОРПИОН

В начале недели вероятен мощный эмоциональный спад. Окружающий мир покажется вам абсолютно бессмысленным. Во второй половине недели жизнь покажет вам, что это далеко не так.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы могут безответно влюбиться. К сожалению, это надолго. Тем не менее, звезды намекают, что побороться за сердце объекта вашей страсти обязательно стоит.

КОЗЕРОГ

Неделя довольно спокойная, если не считать пары-тройки неприятных ситуаций. Звезды советуют вам побольше отдыхать, а также пропускать слова недоброжелателей мимо ушей.

ВОДОЛЕЙ

Важно соблюдать предельную осторожность во всем, что касается денег – высок риск влезть в огромные долги. Эмоциональный фон будет «скакать». Постарайтесь в порыве праведного гнева «не наделать делов» - долговременные последствия могут быть очень печальными.

РЫБЫ

Работы будет много, но вы обязательно справитесь. Ситуация на личном фронте будет исключительно благоприятной. Если есть возможность, лучше не садиться за руль.

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