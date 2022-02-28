Около 0 °C и гололедица ожидаются в Ижевске 28 февраля

Уже завтра наступит весна. Фото: Эдуард КАРИПОВ

Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, днем 28 февраля в Ижевске ожидается около 0 °С, преимущественно без осадков.

«Ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица», – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют северный ветер, 3-8 м/c.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в последний день зимы ожидается -4,-1 °С, будет пасмурно. Атмосферное давление утром составит 764 мм рт. ст., к вечеру снизится до 760 мм рт. ст. Влажность воздуха утром 91%, днем 82%, вечером 87%. Магнитное поле спокойное.

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