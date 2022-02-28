Почти 3 миллиона рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом заработка на акциях

Женщина увидела в соцсети объявление с предложением вложить деньги в акции одного из банков. Фото: pixabay.com

42-летняя жительница Воткинска лишилась почти 3 миллионов рублей, желая заработать на акциях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Женщина рассказала правоохранителям, что нашла в соцсети рекламу с предложением вложить деньги в акции одного из банков. Она оставила на сайте свои данные, после чего женщине позвонил «представитель банка», который пообещал ее обучить. Поверив, заявительница несколькими платежами в течение нескольких дней перевела на специальные счета 300 тысяч рублей.

После этого «брокеры» перечислили женщине 300 долларов, которые она якобы заработала на акциях, и стали убеждать вложить более крупные суммы для получения большей прибыли.

«Тогда жительница Воткинска оформила кредиты – сначала на сумму 1 миллион рублей, затем на сумму более 1,5 миллиона рублей, и также перечислила их на специальный счет», – говорится в сообщение.

Однако вывести «заработанные» средства женщина уже не смогла – для этого «брокеры» потребовали у нее дополнительных вложений. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

УМВД России по Удмуртии напоминает: по данным Отделения Банка России по республике, участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается – значит, организация ведет деятельность нелегально, а потребители этих услуг могут быть обмануты.

Если вам предлагают начать инвестировать - очно или дистанционно - прежде всего, необходимо убедиться, что у представленной компании есть лицензия Банка России для работы на рынке ценных бумаг. Не доверяйте свои деньги и активы посредникам, которых нет в реестре регулятора. Проверить законность деятельности того или иного профессионального участника рынка можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».

Если вам предлагают инвестировать через сайт или мобильное приложение, обязательно удостоверьтесь, что это официальные ресурсы, а не фейковые площадки, имитирующие деятельность реальных организаций.

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