Трехмесячный ребенок и четверо взрослых пострадали по вине пьяного водителя под Ижевском

Водителя «УАЗа» направили на медосвидетельствование на предмет наличия спирта в крови. Фото: 10й отдел УГИБДД по УР

Поздно вечером 27 февраля на 201-м километре участка федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии (в районе села Селычка) произошла дорожная авария с пятью пострадавшими, в том числе трехмесячным ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, по предварительным данным, около 20:20 59-летний водитель «УАЗа» при движении в сторону Якшур-Бодьи не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилями LADA Granta и LADA Vesta.

«В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ», водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажиры – 21-летняя девушка и трехмесячный ребенок (находился в детском удерживающем устройстве - автолюльке), а также пассажир автомобиля «Лада Веста» - 18-летний молодой человек, получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что водитель «УАЗа» имел признаки опьянения, а также управлял автомобилем с просроченным водительским удостоверением. Его направили на медосвидетельствование на предмет наличия спирта в крови.

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: если вы стали свидетелем того, как нетрезвый водитель управляет транспортным средством или собирается сесть за руль, необходимо сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам 415-700 и 415-701, либо по телефону 02 (с мобильного 102). Для оперативного задержания нарушителя необходимо сообщить марку автомобиля, государственный регистрационный знак, место нахождения автомобиля и направление его движения.

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