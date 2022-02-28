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Общество28 февраля 2022 8:29

Рекорд по количеству выпавших осадков повторился в Удмуртии 27 февраля

Больше всего снега выпало в центральных районах республики
Дмитрий Коренев
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Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 27 февраля, в Удмуртии был повторился рекорд четырехлетней давности по количеству выпавших осадков . Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

«На метеостанции Ижевск отмечено 9,0мм осадков, тем самым достигнут предыдущий рекорд 2018 года, тогда на метеостанции также зафиксировано 9,0мм осадков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество снега (в том числе и мокрого) и ледяного дождя выпало в центральных районах республики. Высота снежного покрова увеличилась на 2-6 см.

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