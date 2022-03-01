5 жителей Сарапула осудят за организацию сети подпольных казино

По версии следствия, они организовали в Сарапуле и Сарапульском районе 6 незаконных игорных заведений. Фото: pixabay.com

5 жителей Сарапула - двоих мужчин в возрасте 35 и 48 лет и трех женщин в возрасте 40, 26 и 29 лет - осудят за незаконную организацию и проведение азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, еще один организатор сети подпольных казино находится в федеральном розыске, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Установлено, что обвиняемые, действуя в составе законспирированной преступной группы «с четким распределением ролей», в 2018-21 годах организовали в Сарапуле и Сарапульском районе 6 незаконных игорных заведений. Азартные игры предоставлялись клиентам посредством компьютеров, подключенных к сети «интернет».

«По уголовному делу выполнен значительный объем следственной работы, в качестве свидетелей допрошены более 100 человек, проведены судебные компьютерные экспертизы, изъято компьютерное оборудование, используемое в незаконной игорной деятельности, наложен арест на денежные средства обвиняемых», – говорится в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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