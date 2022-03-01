Показ фильма «Бэтмен» отменили в Ижевске за день до премьеры

Деньги за приобретенные билеты можно вернуть в кассе, либо на сайте, где была произведена покупка. Фото: pixabay.com

Американская компания Warner Bros (Уорнер Бразерс) приостановила премьеру фильма «Бэтмен» на территории России в связи с политическими событиями.

Запрет к показу также затронул и все кинотеатры Удмуртии

«Бэтмен» снят с проката, как и диснеевский мультфильм «Я краснею» и фильм «Морбиус». Заменить фильмы пока нечем. Прокатчики составляют списки», – подтвердили в кинотеатре «Россия».

«Это правда, премьеру нового «Бэтмена» отменили. Новая дата релиза неизвестна. Как только у нас появится информация, мы обязательно сделаем анонсы», – сообщили в в кинотеатре «Синема Парк Петровский»

Деньги за приобретенные билеты можно вернуть в кассе, либо на сайте, где была произведена покупка.

Прокат долгожданного фильма должен был начаться со второго марта. Когда фильм покажут в кинотеатрах и покажут ли вообще – пока неизвестно. Насчет отмены других премьер информации нет.

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