Житель Ижевска фиктивно зарегистрировал в своих квартирах 29 иностранцев

Возбуждено уголовное дело. Фото: Амир Закиров

56-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в фиктивной постановке на миграционный учет 29 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Установлено, что в ноябре-декабре прошлого года мужчина незаконно зарегистрировал иностранных граждан в двух своих квартирах, расположенных в Устиновском и Индустриальном районах Ижевска. За это он получал от иностранцев денежное вознаграждение. Предоставлять им помещение для проживания он не планировал.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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