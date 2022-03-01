Жительница Сарапула отправится в колонию за неуплату алиментов

Женщина злостно уклонялась от уплаты алиментов. Фото: Диля Ахмадишина

32-летняя жительница Сарапула предстала перед судом за неуплату алиментов на детей без уважительных причин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что суд возложил на женщину обязанность по выплате денег на содержание двоих детей, однако она злостно уклонялась от исполнения этой обязанности, задолжав в общей сложности 126 тысяч рублей.

Суд приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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