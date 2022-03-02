Во Дворце спорта в Ижевске отремонтируют бассейн

Дворец спорта в Ижевске отремонтируют Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске планируют отремонтировать Дворца спорта с применением современных технологий, который находится на ул. Советская. Особое внимание уделят бассейну, сообщил министр спорта Александр Варшавский у себя в соцсетях.

В планах вместо старой чаши бассейна поставить новую из нержавеющей стали.

«Эти чаши пользуются спросом из-за своей высокой прочности, гидроизоляционными свойствами и устойчивости к коррозии. Такая реконструкция позволит обеспечить экономический эффект на стадии строительства и эксплуатации», - подчеркнул Варшавский.

Напомним, в сентябре 2021 года рядом с Дворцом спорта открыли новый 50-метровый бассейн под названием «Сила воды». Бассейн начали строить в 2013 году. Но из-за проблем с финансированием процесс все время прерывался.

Теперь помимо чаши для плавания здесь есть бассейн для детей, тренажерный зал, сухой бассейн, а также обустроен небольшой сквер на территории.

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