В Удмуртии за сутки госпитализировали 113 человек с коронавирусом

Выздоровели 3 000 человек. Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в больницы Удмуртии попали 113 пациентов с COVID-19, выявлено 1 133 случая инфекции. Об этом утром 2 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

«Проведено 5 460 тестов на коронавирус, выявлено 1 133 новых случая. В числе заболевших 141 ребенок до 14 лет, 285 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

За сутки от ковида скончались 13 жителей региона (накануне — 12). Мужчинам было 53, 66, 72, 79, 80, 82, 81, 82 года. Женщинам - 59, 73, 81, 83, 88 лет.

Выздоровели 3 000 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 152 067 лабораторно подтвержденных случаев инфекции. Выздоровели 123 430 пациентов. 3 805 человек скончались.

На текущий момент 21 292 человека лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 984 пациента ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 247 человек — в тяжелом состоянии, из них 60 — на аппаратах ИВЛ.

На утро 2 марта минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 693 000 жителей Удмуртии. Из них 546 274 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 660 человек. 122 286 человек ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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