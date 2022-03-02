Последние новости Ижевска на утро 2 марта: продление запретов на полеты, отмена «Бэтмена», суд над бандой нарготорговцев

Утро в Ижевске
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 марта, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность и всего -3 градуса.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Отмена ограничений по COVID-19
Роспотребнадзор предложил отменить почти все ограничения, введенные из-за коронавируса. Из оставленных – масочный режим и усиленная дезинфекция. Решение объяснили снижением уровня заболеваемости.
Нигматуллина о бойкоте Кубка мира
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина прокомментировала решение Союза биатлонистов России бойкотировать оставшиеся три этапа Кубка мира и Кубка IBU.
Указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Так, со 2 марта 2022 года из России запрещается вывозить наличную валюту в сумме свыше 10 тысяч долларов.
Суд над бандой наркоторговцев
Сразу 11 жителей Удмуртии и Пермского края предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Членам банды грозит до 20 лет лишения свободы.
Продление запрета на полеты
Запрет на полеты в 11 аэропортов в юго-западной части России продлевается до 03:45 мск 8 марта. Из Ижевска регулярные рейсы выполняются лишь в Краснодар, поэтому запланированный на 3 марта рейс будет отменен.
Отмена «Бэтмена» и других фильмов
Американская компания Warner Bros (Уорнер Бразерс) приостановила премьеру фильма «Бэтмен» на территории России в связи с политическими событиями. К сожалению, запрет коснулся и кинотеатров Удмуртии.