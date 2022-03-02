Лесничий в Удмуртии предстанет перед судом за получение взятки

За свои незаконные действия обвиняемый получил более 100 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

54-летнего сотрудника лесничества в Селтинском районе Удмуртии осудят за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Следствием установлено, что в 2021 году житель села Селты обратился к обвиняемому заявлением о заключении договора об отведении лесосеки от имени гражданина, пропавшего без вести. Лесничий, достоверно зная о том, что гражданин пропал без вести, заключил этот договор. В последующем мужчина неоднократно передавал обвиняемому наличные деньги в том числе и за незаконное приоритетное отведение леса для заготовки древесины.

«За свои незаконные действия обвиняемый получил денежные средства в размере более 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с учетом собранных доказательств направлено в суд.

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