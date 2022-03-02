В Госдуме предложили проверить обоснованность роста цен на электронику

У некоторых ретейлеров цены выросли на 30%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести проверку обоснованности роста цен у российских ретейлеров электроники. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение законодателя в Генпрокуратуру.

«Прошу провести проверку по факту соблюдения крупными ретейлерами порядка ценообразования в Российской Федерации, в том числе на товары первой необходимости, на соответствие требованиям действующего законодательства, принять соответствующие меры», — говорится в тексте письма (цитата по RT).

В обращении народный избранник отметил, что на фоне падения курса рубля в стране начался резкий рост цен, в том числе на электронику. У некоторых ретейлеров цены увеличились на 30%.

По словам Сухарева, в действиях данных компаний можно отметить нарушение правил ценообразования и создание искусственной паники среди населения.

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