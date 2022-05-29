«Въезд и выезд – как на сафари»: Александр Бречалов раскритиковал дороги у ж/д вокзала в Ижевске

Глава Удмуртии поручил «в кратчайшие сроки» подготовить проект по ремонту и реконструкции въездов и выездов на железнодорожный вокзал Ижевска Фото: Архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву и главе регионального Миндортранса Алексею Горбачеву «в кратчайшие сроки» подготовить проект по ремонту и реконструкции въездов и выездов на железнодорожный вокзал столицы республики.

«Это, конечно, безобразие. И не брусчаткой заваливать и гравием, а нормально и капитально отремонтировать эту дорогу. Новый вокзал, а въезд и выезд как на сафари», - заявил он в видеообращении в своем телеграм-канале 29 мая.

Отметим, собственником вокзала является ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, в 2022 году в рамках национального проекта в Ижевске планируется капитальный ремонт улицы Гагарина (от Областной до ж/д вокзала).

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев признал, что «территория привокзальной площади не выдерживает критики». По его словам, ее ремонтом займутся железнодорожники.

«Стараемся отрабатывать все дорожные объекты комплексно. К примеру, на улице Гагарина этим летом планы потрудиться сразу у нескольких городских служб. Уже вышли на объект сотрудники службы путей ИжГЭТа. Далее свою работу сделают коммунальщики – перекладку сетей проведет ПАО Т Плюс. Параллельно железнодорожники начнут ремонт привокзальной площади», — написал на своей странице «ВКонтакте».

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