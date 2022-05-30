Биатлонистка из Удмуртии Нигматуллина: «Женщинам полезно тренироваться с мужчинами»

Серебряный и бронзовый олимпийский призер, биатлонистка из Можги Ульяна Нигматуллина готовится к новому сезону под руководством личного тренера и мужа Ильшата Нигматуллина Фото: Диля Ахмадишина

Серебряный и бронзовый олимпийский призер, биатлонистка из Можги Ульяна Нигматуллина готовится к новому сезону под руководством личного тренера и мужа Ильшата Нигматуллина. Как она рассказала «Матч ТВ», такой тип подготовки на данном этапе «максимально ей подходит».

«Это максимально подходит мне, свой план, свои сборы. Это очень важно, чтобы зона комфорта, и на тренировках максимально выкладываться и выходить из нее. План составляет муж и тренер», - рассказала она.

Ранее Нигматуллина тренировалась под руководством Виталия Норицына, однако, по словам биатлонистки, на данном этапе ей «нужны немного другие тренировки».

«Я решила ничего не менять, я уже работала с Виталием Норицыным, очень уважаю его и считаю, что он помог поднять мою физическую форму. Но сейчас другой этап, когда мне нужны немного другие тренировки, возможно, другая команда», - заявила Ульяна.

Сейчас спортсменка тренируется с мужским составом сборной Удмуртии.

«Это большая мотивация для меня. Думаю, женщинам очень полезно тренироваться с мужчинами», - отметила биатлонистка.

Так, в этом году в стрельбе спарринг-партнерами Удьяны выступали Ильназ Мухаметзянов и Виктор Плицев. По ее словам, мужчины «очень хорошо и быстро стреляют».

Проверить уровень готовности в сравнении с другими спортсменами Ульяна планирует на чемпионате России по летнему биатлону в Сочи.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Удмуртия заняла первое место в ПФО по темпам ввода жилья

СК начал проверку после гибели 89-летней женщины при пожаре в Воткинске

В Удмуртии обнаружили 100 зараженных срезов гвоздик