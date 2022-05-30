Певица Светлана Сурганова носит сумку от ижевского бренда

У известной российской певицы Светланы Сургановой теперь есть сумочка от ижевского бренда Nado Nadо. Фото: nadonadostore.ru

У известной российской певицы Светланы Сургановой теперь есть сумочка от ижевского бренда Nado Nadо. Об этом в своих социальных сетях рассказала основатель бренда – дизайнер Анастасия Радимашвили.

Фото: Анастасия Радимашвили

Исполнительница стала счастливой обладательницей сумки-эксклюзива под названием «Тубус-Рубус». В описании аксессуара на сайте бренда говорится, что она сделана из натуральной кожи. Из такой же делают конную упряжь.

Фото: nadonadostore.ru

«Любовь всегда вокруг. Если ты отдаешь ее миру, она возвращается с увеличенной мощностью. Я почти не дышу от радости и волнения, что мой Тубус-Рубус с фразами Анны Ахматовой теперь есть у Светланы. Кумир, звезда, заученные навсегда строчки из песен и, конечно, потрясающий историей человек-девушка-артист!», – так прокомментировала новость ижевчанка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Отметим, средняя цена такой сумочки из кожи – чуть более 21 тысячи рублей.

Бренд появился в Ижевске 5 лет назад. Он выпускает женские, детские сумочки, мужские портфели и рюкзаки, а также кошельки, ремни, ключницы, обложки для паспорта. Все изделия собираются вручную. Создатели уверяют, что переосмыслили старинные техники ручного мастерства и добавили современные технологии. Кожа предварительно формуется и каждое изделие собирается вручную около 24 часов.

Стоимость аксессуаров варьируется от 1,5 до 22 тысяч рублей.

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