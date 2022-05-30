Министр спорта Удмуртии прокомментировал информацию об исключении школы ФК «Зенит-Ижевск» из РФС

По словам главы Минспорта Удмуртии, на воспитанников и на профессиональный статус клуба исключение спортшколы из РФС никак не повлияет Фото: Константин ИВШИН

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртии Александр Варшавский в беседе с «КП – Ижевск» прокомментировал информацию об исключении спортивной школы олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» из состава Российского футбольного союза.

По его словам, никаких претензий к клубу и школе у РФС нет, а исключение было «чисто технической процедурой», связанной с необходимостью привести в порядок документацию.

«Согласно уставу РФС, школа и клуб должны быть разделены. Де-факто школу выделили из структуры клуба еще в 2019 году, а сейчас РФС просто привел в порядок документы, это чисто техническая процедура», - заявил он.

Министр отметил, что все соглашения с Российским футбольным союзом исполняются. На воспитанников и на профессиональный статус клуба исключение спортшколы из РФС никак не повлияет.

Отметим, воспитанники ижевской спортшколы играют в зоне «Приволжье» Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). В текущем сезоне по итогам трех туров наши юниоры идут на четвертом месте с 7-ю очками, уступая лидерам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее на сайте РФС появилось сообщение об исключении спортивной школы олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» из состава организации.

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