В голосовании за благоустройство парков Ижевска лидирует Березовая роща

На данный момент в голосовании лидирует Березовая роща (Козий парк) Фото: Амир Закиров

31 мая в Удмуртии завершится онлайн-голосование за общественные пространства для благоустройства в 2023 году. За предложенные на выбор парки Ижевска отдано уже 32 тысячи голосов.

На первой строчке с большим отрывом располагается Березовая роща (Козий парк) на улице Авангардной – за него проголосовали уже 19,5 тыс. человек. За парк «Тишино» на улице Союзной отдали свой голос 12,5 тыс. человек.

Голосование продлится до 23:59 30 мая на сайте 18.gorodsreda.ru, для участия в необходимо авторизоваться на портале госуслуг.

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