Уснул с непотушенной сигаретой: жителя Ижевска обвиняют в гибели годовалого ребенка и двух женщин в устроенном им пожаре

27 мая на улице Колхозной в Ижевске загорелся трехэтажный жилой дом. Фото: СУ СКР по УР

В Ижевске арестован 34-летний мужчина, обвиняемый в гибели маленького ребенка и двух женщин в результате устроенного им пожара в доме на улице Колхозной. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина снимал в этом доме квартиру.

«Накануне случившегося 27 мая 2022 года он в состоянии алкогольного опьянения курил в своей квартире и уснул с непотушенной сигаретой, что вызвало возгорание», - говорится в сообщении.

Напомним, в результате пожара погибли проживающие в одной из квартир 32-летняя женщина и ее годовалый ребенок, а также 74-летняя жительница другой квартиры.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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