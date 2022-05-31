Улицу Баранова в Ижевске перекрыли до 5 июня

Автобусы перенаправят на улицу Телегина. Фото: Яндекс.Карты

В Ижевске до 5 июня закрыто движение транспорта на участке улице Баранова напротив здания № 37а. Соответствующее постановление за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева опубликовано на официальном сайте города.

Ограничение движения связано «с производством работ по технологическому присоединению, которое проводит МУП «Ижводоканал».

АО «ИПОПАТ» рекомендовано перенаправить автобусы на улицу Телегина.

Автомобилистам стоит объезжать данный участок.

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