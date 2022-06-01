В Удмуртии увеличили прожиточный минимум на 10% с 1 июня

В Удмуртии с 1 июня на 10% увеличена величина прожиточного минимума Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удмуртии с 1 июня на 10% увеличена величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства региона Ярослава Семенова опубликовано на сайте кабмина республики.

С сегодняшнего дня величина прожиточного минимума в республике в расчете на душу населения составляет 12 388 рублей, для трудоспособного населения – 13 504 рубля, для пенсионеров – 10 654 рубля, для детей – 12 258 рублей.

«Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года», - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее премьер России Мишустин подписал постановление об индексации пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевское гетто: в Старках нашли недостроенный мост, прудики и много граффити

Более 6 тысяч выпускников в Удмуртии написали ЕГЭ по русскому языку

«Тополиный пух» в мае: что летает над улицами Ижевска