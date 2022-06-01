«Тополиный пух» в мае: что летает над улицами Ижевска

В 20-х числах мая жители Ижевска стали замечать большое количество летающего пуха, похожего на тополиный Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

В 20-х числах мая жители Ижевска стали замечать большое количество летающего пуха, похожего на тополиный; однако до созревания семян тополей еще далеко. «Комсомолка» решила разобраться, что же тогда летает над головами ижевчан.

До созревания семян тополей еще далеко Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Осмотрев городские газоны, а также берега речки Карлутки у родника имени Д. А. Пригова, мы выяснили - сейчас начинает пушить верба (научное название - ива козья, лат. Salix caprea). Большая часть семян также еще не созрела – стоит готовиться к тому, что в ближайшие дни пуха от ивы станет куда больше.

Ива уже начала пушить Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Основным же «поставщиком» пуха сейчас, по всей видимости, являются одуванчики. Большинство из них еще активно цветет, однако в отдельных местах можно найти растения с созревшими семенами. Как ранее рассказал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, весна 2022 года получилась затяжной и с резкими перепадами температуры. Переувлажненная почва позволила травянистым растениям «обогнать» деревья – травяной покров начал развиваться гораздо раньше листвы.

Сейчас рядом можно увидеть цветущие и отцветшие одуванчики Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Одуванчики зацвели «недружно»: часть успела набрать цвет и распуститься еще до наступления необычных майских холодов – они и поставляют пух на городские улицы. Другие же зацвели лишь сейчас, с приходом тепла.

Стоит отметить, активно разлетаться пух начал после того как в столице Удмуртии начали косить газоны: срезанные триммером головки одуванчиков подхватывает ветер и разносит их по всей округе.

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