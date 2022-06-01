Еще трое военных из Удмуртии погибли на Украине

Все трое представлены к ордену Мужества посмертно Фото: Архив КП

В Удмуртии простились с тремя уроженцами республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, 31 мая в Сарапуле прошли похороны гвардии рядового Владислава Зорина, в Камбарском районе - ефрейтора Юрия Созыкина. 1 июня в Граховском районе простились с гвардии сержантом Максимом Кутузовым.

«Трое героев представлены к государственной награде – ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.

Помощь семьям героев оказывается в полном объеме.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

Официальное число военных из Удмуртии, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, достигло отметки в 45 человек.

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