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Общество2 июня 2022 5:48

Управление ФСИН по Удмуртии возглавил Вячеслав Третьяков

Ранее он служил в УФСИН по Тамбовской области и ФСИН России
Дмитрий Коренев
Указом президента России начальником УФСИН по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков

Указом президента России начальником УФСИН по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков

Фото: Диля Ахмадишина

Указом президента России от 30 мая начальником Управления ФСИН по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Напомним, в середине апреля временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по республике был назначен Игорь Киреев – в связи переводом предыдущего руководителя ведомства Михаила Арасланова на аналогичную должность в Управлении ФСИН по Челябинской области.

Досье КП

Третьяков Вячеслав Николаевич, родился 15 сентября 1970 года в Червонопартизанске Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская Народная Республика).

Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1991 году с должности контролера в СИЗО №1 в Тамбовской области. В дальнейшем служил в различных должностях оперативного управления УФСИН России по Тамбовской области.

В 2006 году переведен во ФСИН России, где в разное время занимал руководящие должности в управлениях по работе с личным составом, собственной безопасности, планирования и организационно-аналитического обеспечения, кадров. В 2020 году назначен первым заместителем начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.

Имеет ведомственные награды ФСИН и Минюста РФ.

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