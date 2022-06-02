Управление ФСИН по Удмуртии возглавил Вячеслав Третьяков

Указом президента России начальником УФСИН по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков Фото: Диля Ахмадишина

Указом президента России от 30 мая начальником Управления ФСИН по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Напомним, в середине апреля временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по республике был назначен Игорь Киреев – в связи переводом предыдущего руководителя ведомства Михаила Арасланова на аналогичную должность в Управлении ФСИН по Челябинской области.

Досье КП

Третьяков Вячеслав Николаевич, родился 15 сентября 1970 года в Червонопартизанске Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская Народная Республика).

Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1991 году с должности контролера в СИЗО №1 в Тамбовской области. В дальнейшем служил в различных должностях оперативного управления УФСИН России по Тамбовской области.

В 2006 году переведен во ФСИН России, где в разное время занимал руководящие должности в управлениях по работе с личным составом, собственной безопасности, планирования и организационно-аналитического обеспечения, кадров. В 2020 году назначен первым заместителем начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.

Имеет ведомственные награды ФСИН и Минюста РФ.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Екатеринбурга обокрал квартиры в Ижевске на 75 тысяч рублей

8 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

40-летний житель Удмуртии знакомился с женщинами и крал у них деньги