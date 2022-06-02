8 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

4 жителя Удмуртии остаются на аппаратах ИВЛ Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 8 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 2 июня.

«За сутки проведено 2 258 тестов на коронавирус, выявлено 25 новых случаев. В числе заболевших 2 ребёнка до 14 лет, 11 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 49 человек.

На утро 2 июня 921 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 45 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 15 человек — в тяжелом состоянии, из них 4 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 166 969 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 629 пациентов. 4 042 человека скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 698 091 житель региона. Из них 557 889 прошли через оба этапа вакцинации. 159 970 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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