24 млн рублей выделили на строительство дороги к новой школе на улице Берша в Ижевске

В Ижевске стартовала подготовка участка для строительства дороги, ведущей от улицы Союзной к новой школе на улице Берша. Фото: izh.ru

Сегодня, 2 июня, в Ижевске стартовала подготовка участка для строительства дороги протяженностью 173 метра, ведущей от улицы Союзной к новой школе на улице Берша. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Работы ведутся по федеральной программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», их стоимость составляет 23,8 млн рублей», - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что для обустройства дороги прежде необходимо заменить канализационные трубы вдоль улицы Союзной; их проложили еще полвека назад, и сейчас система водоотведения находится в аварийном состоянии.

Также предстоит убрать кустарники, древесную поросль и деревья, растущие в охранной зоне сетей водоотведения; после замены труб здесь появится дополнительная полоса разгона со стороны Союзной.

Муниципалитет подготовил план по озеленению территории, вдоль улицы Союзной за пределами охранной зоны будет проведена компенсационная высадка 26 берез в возрасте от 8 до 10 лет.

Завершить строительство планируют до начала нового учебного года.

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