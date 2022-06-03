Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2022 6:33

Депутат Госдумы предложил ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды

Предлагается снизить плату на 50%
Дмитрий Коренев
Во время отключения ГВС домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что ведет к увеличению потребления электроэнергии

Во время отключения ГВС домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что ведет к увеличению потребления электроэнергии

Фото: Амир Закиров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минстроя Иреку Файзуллину снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячего водоснабжения. Об этом пишет RT.

В своем обращении народный избранник отметил, что он получает большое количество обращений граждан, недовольных тарифами ЖКХ. В частности, люди возмущаются тем, что во время отключения ГВС домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что, во-первых, неудобно, а во-вторых, ведет к повышению потребления электричества.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в тексте обращения депутата (цитата по RT).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

8-летнюю девочку сбили на переходе в Ижевске

Лося заметили в городке Металлургов в Ижевске

14 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии 3 июня