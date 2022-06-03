Депутат Госдумы предложил ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды

Во время отключения ГВС домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что ведет к увеличению потребления электроэнергии Фото: Амир Закиров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минстроя Иреку Файзуллину снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячего водоснабжения. Об этом пишет RT.

В своем обращении народный избранник отметил, что он получает большое количество обращений граждан, недовольных тарифами ЖКХ. В частности, люди возмущаются тем, что во время отключения ГВС домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что, во-первых, неудобно, а во-вторых, ведет к повышению потребления электричества.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в тексте обращения депутата (цитата по RT).

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