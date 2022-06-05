11 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Удмуртии за минувшие сутки

Ковид-статистика в Удмуртии на воскресенье 5 июня
Фото: Алена Селезнева
На утро воскресенья, 5 июня, в Удмуртии зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились один ребенок младше 14 лет и шесть пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».
В ковид-центры госпитализировано 11 жителей.
32 человека за сутки выздоровели и выписались.
Летальных случаев за последние сутки не отмечалось.
В общей сложности по состоянию на утро 5 июня в Удмуртии зарегистрировано 167 033 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 162 736 человек выздоровели и 4 043 человека скончались.
Сейчас у 815 человек заболевание протекает в легкой форме, 44 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 10 – в тяжелом состоянии. Двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 698 113 жителей региона, 557 922 человека получил второй компонент вакцины. 160 388 жителей прошли ревакцинацию.
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