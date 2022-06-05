После ДТП ижевчанка отсудила у администрации Завьяловского района Удмуртии 160 тыс. рублей

Ответчик должен был содержать дорогу в надлежащем состоянии Фото: Архив КП

Жительница Ижевска выиграла гражданское дело против администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В марте 2019 года автомобиль женщины, которая позже выступила в качестве истца, заехал в выбоину на одной из улиц села Завьялово. Машина получила механические повреждения, в связи с чем ижевчанка решила подать иск о возмещении материального ущерба.

Причиной ДТП признали бездействие ответчика, который должен был содержать дорогу в надлежащем состоянии. Суд удовлетворил исковые требования истца и взыскал с администрации муниципального образования сумму в размере 160 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

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