После ДТП ижевчанка отсудила у администрации Завьяловского района Удмуртии 160 тыс. рублей

Ответчик должен был содержать дорогу в надлежащем состоянии
Фото: Архив КП
Жительница Ижевска выиграла гражданское дело против администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.
В марте 2019 года автомобиль женщины, которая позже выступила в качестве истца, заехал в выбоину на одной из улиц села Завьялово. Машина получила механические повреждения, в связи с чем ижевчанка решила подать иск о возмещении материального ущерба.
Причиной ДТП признали бездействие ответчика, который должен был содержать дорогу в надлежащем состоянии. Суд удовлетворил исковые требования истца и взыскал с администрации муниципального образования сумму в размере 160 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу еще не вступило.
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