До 21 градуса и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 6 июня

Днем в Ижевске ожидается небольшой дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным гидрометцентра Удмуртии, днем 6 июня температура воздуха в Ижевске составит 19–21 °С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Напомним, местами по республике возможны грозы.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 748–742 мм рт. ст. (с понижением в течение дня). Влажность воздуха утром 72 %, днем 58 %, вечером 79 %. Магнитное поле спокойное.

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