«Зенит-Ижевск» разгромно проиграл в последнем матче худшего сезона в своей истории

Текущий сезон ижевская команда завершила на предпоследнем месте в турнирной таблице. Фото: vk.com/fczenitizhevsk

4 июня в Ижевске состоялся матч заключительного тура финального этапа первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги-2 – местный «Зенит» принимал омский «Иртыш». Как передает IZHLIFE, свой последний в этом сезоне матч ижевская команда проиграла.

«Счет был открыт на 15-й минуте первого тайма, когда игрок хозяев Артем Сапов отметился автоголом – 0:1», – пишет городской портал.

В середине второго тайма омичи увеличили преимущество благодаря точному удару Никиты Жустьева – 0:2. В оставшееся время хозяева заработали два удаления и пропустили еще один мяч. Итог поединка – 0:3.

Текущий сезон ижевская команда завершила на предпоследнем месте в турнирной таблице (14 из 15). В 28 матчах «Зенит-Ижевск» проиграл 20 раз и одержал всего 4 победы – это худший результат за всю 11-летнюю историю клуба.

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