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Общество6 июня 2022 4:06

На улице Ковалевской в Ижевске запретят остановку

Будет работать эвакуатор
Дмитрий Коренев
Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Фото: Эдуард КАРИПОВ

На участке улицы Софьи Ковалевской от Шишкина до Авангардной запретят остановку транспорта. Как говорится в постановлении за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева, это делается «в целях обеспечения безопасности дорожного движения».

Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Напомним, в конце июня 2021 года движение по улице Софьи Ковалевской стало односторонним.

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