Неизвестный науке вид амебы обнаружили в пруду Ижевска

Ученые Института цитологии РАН и СПбГУ обнаружили в Ижевском водохранилище ранее неизвестный науке вид амебы. Фото: vk.com/incras_spb

Ученые Института цитологии РАН и СПбГУ обнаружили в Ижевском водохранилище ранее неизвестный науке вид амебы. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Несмотря на то, что учеными описано большое количество видов амеб, в изучении этих микроорганизмов много “белых пятен”, и практически каждый год появляется какая-то новая информация. Наша группа занимается изучением разнообразия лобозных амеб, и в ходе этих исследований мы нашли новый вид, который назвали Thecamoeba vumurta», - рассказал младший научный сотрудник лаборатории цитологии одноклеточных организмов ИНЦ РАН, младший научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Елисей Мезенцев.

Чтобы понять, насколько близкими родственниками являются организмы, ученые сравнивают последовательности различных генов. Для этого амеб заставляют «голодать», чтобы пища, которую они употребили, полностью переварилась – в противном случае можно получить смесь ДНК амебы и пищевых объектов.

«Полученная последовательность сильно отличается от всех известных последовательностей текамеб. В это же время в архивных данных, был обнаружен фрагмент последовательности утерянного вида T. striata. При сравнении собранных данных выяснилось, что T. vumurta генетически близка к T. striata. Однако, гены содержат различия, достаточно существенные для того, чтобы признать ее новым для науки видом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследования имеют важное значение для представлений о разнообразии амеб. В науке существует понятие «видов-двойников» - видов, которые внешне на друг друга похожи, однако различаются генетически. Именно с таким случаем и столкнулись ученые.

«Эти знания необходимы и для дальнейших более конкретных исследований. Например, сейчас активно развивается направление, связанное с изучением роли амёб как переносчиков различных болезнетворных бактерии, которые в том числе могут быть опасны для человека. Поэтому нужно понимать, какие виды могут быть переносчиками этих бактерий, как амёбы родственно связаны между собой, и как их правильно идентифицировать и определять при практических исследованиях разнообразия», - заключил Елисей Мезенцев.

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