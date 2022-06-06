Почти 2,5 млн рублей выиграл житель Ижевска в лотерею

Участник приобрел билет в мобильном приложении и угадал выигрышную комбинацию из 5 чисел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне, 5 июня, житель Ижевска выиграл в розыгрыше одной из государственных лотерей 2,49 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Отмечается, что участник приобрел билет в мобильном приложении и угадал выигрышную комбинацию из 5 чисел.

«На данный момент житель Удмуртии еще не обратился за выигрышем», — говорится в сообщении.

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