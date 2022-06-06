20 человек эвакуировались из загоревшегося микроавтобуса на улице Кирова в Ижевске

В 11:00 пожар удалось ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по УР

В Ижевске спасатели потушили пассажирский микроавтобус Mersedes, загоревшийся сегодня на перекрестке улиц Коммунаров и Кирова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, обошлось без пострадавших.

Сигнал о пожаре поступил в 10:32. На момент прибытия пожарных (спустя 2 минуты) открытым огнем горела кабина и подкапотное пространство.

«19 пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно, до прибытия спасателей», - говорится в сообщении.

Ситуация осложнялась разлившимся топливом, существовала угроза разгерметизации газового баллона.

В 11:00 пожар удалось ликвидировать. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Неизвестный науке вид амебы обнаружили в пруду Ижевска

Дождливое начало недели и солнце с четверга: удмуртские синоптики рассказали о погоде на вторую неделю июня

Активисты просят ускорить снос сгоревшего барака в центре Ижевска

На улице Ковалевской в Ижевске запретят остановку