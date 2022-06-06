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Политика6 июня 2022 10:27

Сайт Госсовета Удмуртии подвергся кибератаке

Сейчас он не открывается
Дмитрий Коренев
Техническая служба работает над восстановлением работы сайта

Техническая служба работает над восстановлением работы сайта

Фото: Архив КП

Сайт Государственного совета Удмуртии подвергся кибератаке и не открывается, пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Техническая служба работает над восстановлением работы сайта», — сообщили изданию в пресс-службе Госсовета.

Отметим, на 7 июня запланирована внеочередная сессия регионального парламента.

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