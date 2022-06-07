Ударил затылком об угол двери: житель Ижевска получил 9 лет колонии за убийство женщины

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Перед Индустриальным районным судом в Ижевске предстал 56-летний местный житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Судом установлено, что 20 января текущего года в ходе ссоры он на глазах у свидетелей ударил женщину затылком об угол двери, после чего избил руками и ногами. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

«Вину в совершении преступления осужденный признал, выразил раскаяние в содеянном», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

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