Асфальт на месте провала на перекрестке Ленина-Коммунаров в Ижевске восстановят после окончания дождей

Работы по восстановлению асфальта на месте провала на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске начнутся после окончания дождей. Фото: мэр Ижевска Олег Бекмеметьев

Работы по восстановлению асфальта на месте провала на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске, куда накануне провалился автомобиль, начнутся после окончания дождей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Накануне в провал упал автомобиль. Фото: Лена Ленина, vk.com/udmurtiya18rus

За ночь коммунальные службы отремонтировали кирпичную кладку основания ливневого коллектора, засыпали провал песком и утрамбовали.

«Пока без асфальта», - подчеркнул градоначальник.

Напомним, накануне вечером на фоне сильного дождя на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров разрушилось дорожное полотно. В образовавшийся провал упал легковой автомобиль. Движение на данном участке регулировали сотрудники Госавтоинспекции, участок перекрыли. В 18:50 легковушку достали из ямы.

Причины произошедшего устанавливаются.

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