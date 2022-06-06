Автомобиль провалился в яму на перекрестке Ленина и Коммунаров в Ижевске

Фото: очевидец

В Ижевске на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров провалилось дорожное полотно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Андрюша Бектуганов, vk.com/udmurtiya18rus

«На перекрестке улиц Ленина и Коммунаров произошло разрушение проезжей части рядом с трамвайными путями. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», - написал он.

Очевидцы сообщают, что в образовавшуюся яму упал автомобиль.

Фото: очевидец

Причины произошедшего устанавливаются. Участок будет огорожен, коммунальные службы займутся устранением провала.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

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По словам Олега Бекмеметьева, движение в районе провала регулирует экипаж ГИБДД. Закрыта для проезда полоса улицы Ленина от Пушкинской в сторону Удмуртской, а также улица Коммунаров от Пастухова до Ленина.

В 18:50 автомобиль достали из ямы.

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