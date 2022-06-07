Видео: момент падения автомобиля в провал в центре Ижевска

Автомобиль достали из ямы при помощи автокрана Фото: Анастасия Захарова

Момент падения легковушки в провал на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске попал на камеру видеорегистратора двигавшегося позади автомобиля. Видеозапись была опубликована в сообществе «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как около 17:15 водитель красного авто при повороте направо пытается «проскочить» между тротуаром и провалом, но в какой-то момент попадает в яму передними колесами. После этого мужчина выходит из автомобиля и оценивает масштабы проблемы. Никто из прохожих не предлагает ему свою помощь.

Напомним, автомобиль достали из ямы около 18:50, для этого пришлось использовать автокран.

Власти Ижевска обещают восстановить асфальт на месте провала после окончания дождей. Пока яму засыпали песком и утрамбовали.

О том, как город пережил первый в этом сезоне серьезный дождь - в материале «КП-Ижевск».

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