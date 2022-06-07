Еще 129 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

7 июня в Ижевске начинается 8-й этап гидравлических испытаний теплосетей Фото: Амир Закиров

Сегодня, 7 июня, в Ижевске начинается 8-й этап гидравлических испытаний теплосетей; завтра, 8 июня – 9-й этап. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», 129 домов в микрорайонах «Буммаш» и «Север», а также по улицам Коммунаров, Пушкинской и Удмуртской в центральной части города временно останутся без горячей воды.

С 7 по 20 июня планово прекратится нагрев воды по следующим адресам:

- улица 10 лет Октября 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

- улица Буммашевская 11, 13, 15, 15а, 15Б, 17, 17а, 19, 21, 23;

- улица Майская 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 35а;

- переулок Северный 55, 57, 59, 61;

- улица Удмуртская 255, 257, 257а, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;

- улица Холмогорова 47, 55, 70, 96, 96 к.2, 98.

С 8 по 21 июня:

- улица Кирова 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 140;

- улица Коммунаров 224а, 226, 226а, 228, 230, 317, 319, 319а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 355, 357, 361, 363;

- улица Пушкинская 240, 240а, 242, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 266а, 268, 270, 272;

- улица Удмуртская 249а, 249Б, 249в, 251, 251а, 251Б, 253, 253а, 253Б;

- переулок Широкий 53, 71а, 73.

«В процессе гидравлических испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов», - напомнили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи теплотрасс и люков тепловых камер, не парковать там автомобили, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки и не подходить близко к местам выполнения работ.

Полный график планового поэтапного отключения горячей воды в Ижевске читайте в нашем материале.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Асфальт на месте провала на перекрестке Ленина-Коммунаров в Ижевске восстановят после окончания дождей

В Удмуртии открылся сезон навигации

Видео: момент падения автомобиля в провал в центре Ижевска

Провалившийся под асфальт автомобиль и вставшие трамваи: последствия ливня в Ижевске 6 июня