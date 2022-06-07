Детский омбудсмен прокомментировала закон о бесплатном проезде в пригородных электричках детей от пяти до семи лет

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электричках детей от пяти до семи лет включительно Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 7 июня, Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электричках детей от пяти до семи лет включительно. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с RT назвала эту меру поддержки «замечательной».

«Я считаю, что такие меры поддержки не менее эффективны, чем прямые выплаты родителям. И они исключают возможность злоупотребления», — отметила детский омбудсмен.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об отмене налога с процентов по банковским вкладам, который россияне должны были оплатить в 2022-2023 годах.

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