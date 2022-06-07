Назначена дата выборов депутатов Госсовета и главы Удмуртии

Предыдущие выборы главы республики и депутатов Госсовета прошли в сентябре 2017 года. Фото: Константин ИВШИН

Госсовет Удмуртии назначил дату выборов депутатов регионального парламента нового созыва и главы республики. Как пишет «Ъ-Удмуртия», выборы пройдут в единый день голосования – 11 сентября.

Напомним, глава региона и депутаты Госсовета избираются сроком на 5 лет. Предыдущие выборы прошли в сентябре 2017 года.

Ранее действующий глава региона Александр Бречалов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выразил желание продолжить работу в республике. В ответ глава государства пожелал ему успехов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Куплю с пробегом»: жители Удмуртии снова начали приобретать машины, но не новые

Две жительницы Удмуртии завоевали титулы на конкурсе красоты «Миссис Россия мира – 2022»

Видео: момент падения автомобиля в провал в центре Ижевска

Еще 129 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды