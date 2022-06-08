Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Удмуртии

Дорожная авария произошла на пятом километре автодороги Глазов – Красногорское. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 7 июня, на пятом километре автодороги Глазов – Красногорское в Глазовском районе произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Установлено, что около 14:30 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200 не справился с управлением и вылетел с дороги, в результате чего машина перевернулась.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Митсубиси L200» и два его пассажира – мужчины в возрасте 45 и 29 лет, получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

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