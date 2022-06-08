Две аварии произошли на трассе Ижевск – Воткинск

Как сообщают очевидцы, на обочине стоят несколько легковых и грузовых автомобилей. Фото: Дима Игнатенко, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 8 июня, на одном из участков трассы Ижевск – Воткинск произошли две дорожные аварии. Как сообщают очевидцы, на обочине стоят несколько легковых и грузовых автомобилей.

Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано регулирование дорожного движения», - сообщили в ведомстве.

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