Предприниматель из Ижевска обманул республику на 5 миллионов рублей

Качество асфальта после ремонта не соответствовало требованиям контракта Фото: Диля Ахмадишина

26-летний бизнесмен в 2020 году заключил контракт с администрацией муниципального образования на ремонт нескольких участков дорог в поселке Кез. К выполнению работ он привлек субподрядные организации и сторонних работников

«При проведении работ по указанию обвиняемого был уменьшен объем и снижено их качество путем установления иных значений показателей физико-механических свойств асфальтобетона верхнего слоя, чем это было предусмотрено в муниципальном контракте. После этого обвиняемый составил фиктивные акты о приемке выполненных работ», - сообщили в СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

Сумма похищенных бюджетных средств составила почти 5 миллионов рублей. Первомайский суд Ижевска приговорил мошенника к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.

Кроме этого, подсудимому придется возместить причиненный республике ущерб.

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