Два жителя Ижевска обокрали знакомого на 40 тысяч рублей

Подельникам грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двое жителей столицы Удмуртии решили поживиться имуществом своего знакомого, который занимался грузоперевозками и как раз отправился в очередной рейс.

Где находятся ключи один из воришек отлично знал, поэтому проникнуть в квартиру не составило никакого труда. Прихватив с собой телевизоры общей стоимостью 40 тысяч рублей, они вернули ключи на место.

Ворованную технику подельники сдали в ломбард и получили за нее 3500 рублей. Вернувшийся домой хозяин квартиры обнаружил пропажу и обратился в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 по подозрению в совершении хищения задержаны 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина и его 29-летний знакомый», - сообщили в МВД по Удмуртии.

Рецидивист задержан и ждет суда в изоляторе временного содержания, его сообщник находится под подпиской о невыезде.

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