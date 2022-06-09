За сутки ковид подтвердился у 23 жителей Удмуртии

Ковид унес жизнь 75-летнего жителя Удмуртии Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 7 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 9 июня.

«За сутки проведено 2 360 тестов на коронавирус, выявлено 23 новых случая. В числе заболевших 1 ребёнок до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

От ковида скончался 75-летний мужчина. Выздоровели 32 человека.

На утро 9 июня 809 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 39 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 8 человек — в тяжелом состоянии, в том числе 1 пациент - на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 868 пациентов. 4 045 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 219 жителей региона. Из них 558 070 прошли через оба этапа вакцинации. 162 254 человека ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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